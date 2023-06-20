Власти Киева лишили исторических названий еще две улицы

Киевские улицы Драгомирова в центре города и Гвардейская на юго-западе теперь носят другие названия, сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале 20 июня.

Так, первая улица теперь носит имя украинского бойца, погибшего во время нынешнего конфликта на Украине, а вторая названа в честь националистической организации «Карпатская Сечь», действовавшей в Закарпатье в конце 1930-х годов.

«Теперь улица Драгомирова в Печерском районе называется именем Андрея Верхосмотра, майора 72-й бригады Черных Запорожцев, Народного героя Украины, погибшего год назад. Увековечили депутаты на карте Киева и название героического подразделения «Карпатская Сечь». В честь этого подразделения переименовали улицу Гвардейскую в Голосеевском районе столицы», — написал он.

Также Кличко отметил, что в Киеве переименовано уже 316 городских объектов.

Ранее, 23 марта, сообщалось, что в украинской столице переименовали 16 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым. Мэр города отмечал, что процесс дерусификации продолжается.

29 мая власти Киева переименовали Михаила Булгакова из «русского писателя» в «выдающегося киевлянина». Изменения были внесены в мемориальную доску, установленную на фасаде музея писателя.

В начале мая в Киеве приняли концепцию, направленную на утверждение доминирующей роли украинского языка во всех сферах общественной жизни украинской столицы.

Тогда же Верховная рада приняла законопроект, который упростит процесс сноса на Украине связанных с Российской империей и СССР памятников.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.