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ГД поддержала инициирование расследования преступлений Киева против детей

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Государственная дума одобрила постановление о поддержке возбуждения парламентского расследования преступлений киевского режима против несовершеннолетних на пленарном заседании. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила Госдума на своем сайте.

«Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет <...> поддержать инициативу возбуждения парламентского расследования преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима», — говорится в документе, принятом нижней палатой парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания отметил, что расследование необходимо для демонстрации всему миру того, что происходит на Украине с 2014 года, а также призвал западных политиков не «зарывать голову в песок», говорится в сообщении.

Задача расследования — сформировать доказательную базу, чтобы передать ее справедливому суду и призвать киевский режим к ответственности, подчеркнул председатель ГД.

Заместитель председателя ГД Анна Кузнецова сообщила, что в Луганской народной республике (ЛНР) установлена смерть 56 детей, самому младшему из них было всего 27 дней, в Донецкой народной республике (ДНР) погиб 171 ребенок, 583 получили ранения различной степени тяжести, приводятся в новости слова Кузнецовой.

Кроме того были зафиксированы факты гибели и ранения детей в Запорожской и Херсонской областях, а также были ранены дети в Белгородской, Брянской и Курской областях, уточнила зампред ГД.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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11 апреля Государственная дума утвердила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. 12 апреля на заседании доклад утвердил Совет Федерации.

Документ на 200 страницах представила 11 апреля заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Она указала, что именно США несут ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. По словам парламентария, Киев содействовал созданию более 50 лабораторий, в которых проводились секретные исследования. Главным заказчиком исследований выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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