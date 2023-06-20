Курсирование «Ласточки» между Гагрой и Сочи возобновили

Со вторника, 20 июня, между Гагрой и Сочи вновь курсируют поезда «Ласточка». Это стало возможным после окончания ремонтных работ на поврежденных ливнем объектах железнодорожной инфраструктуры на перегоне Гагра – Цандрипш Абхазской железной дороги.

ИА KrasnodarMedia уточняет, что с 20 июня «Ласточка» будет отправляться со станции Сочи в Гагру в 11:54, со станции аэропорта Сочи в Гагру в 18:52, из Гагры до станции Сочи через аэропорт в 07:30 и из Гагры до станции Аэропорт Сочи в 15:15.

Туристический поезд «Сочи», который с 14 июня ходил по укороченному маршруту от и до станции Имеретинский Курорт, также возвращается со вторника к курсированию по установленному графику.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что ливневые дожди на Северном Кавказе и Кубани, уже ставшие причиной подтоплений некоторых территорий Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Краснодарского края, продлятся как минимум до среды, 21 июня.