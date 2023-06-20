Байден похвалил себя за «207-летний опыт» во внешней политике

Президент США Джо Байден во время предвыборного выступления в Калифорнии похвалил свой большой опыт во внешней политике, пошутив, что занимается ей «на протяжении последних 207 лет». Об этом во вторник, 20 июня, пишет агентство Bloomberg.

Американский лидер сказал, что по своему опыту он не уступает никому, включая дипломата-ветерана Генри Киссинджера. Еще одним преимуществом своей многолетней политической карьеры он назвал то, что смог встретиться практически с каждым мировым лидером.

«Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе [экс-госсекретарь Генри] Киссинджер. Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», — приводит слова Байдена Bloomberg.

Агентство напомнило, что лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер считается одним из самых влиятельных политиков США. Он был главным дипломатом США и советником по национальной безопасности в 1970-х годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. Недавно он отпраздновал свое 100-летие.

Байден, прежде чем стать вице-президентом при экс-президенте США Бараке Обаме, более трех десятилетий представлял штат Делавэр в сенате, в том числе занимал пост председателя Комитета по международным отношениям, пишет «Газета.Ru».

Ранее, 25 апреля, действующий американский президент объявил, что намерен вновь побороться за звание хозяина Белого дома. Президент США отметил, что у каждого поколения есть моменты, когда ему приходится отстаивать демократию, и «сейчас это время настало». Также он заявил, что считает себя самым опытным кандидатом в лидеры США.

Позднее, в июне, аналитик из компании Cook Political Report Эми Уолтер предположила, что президентские выборы в США в 2024 году могут повторить сценарий 2020 года, когда Байден победил Дональда Трампа, пытавшегося переизбираться на второй срок. При этом она добавила, что вокруг нынешнего президента никогда не существовало культа личности, которые были у двух предыдущих лидеров Барака Обамы и Дональда Трампа.