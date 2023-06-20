Убитая в Кызыле девушка была помощницей сенатора от Тывы

Убитая в Кызыле девушка начала стажироваться в помощники сенатора от Республики Тывы. Об этом 20 июня сообщила представитель от законодательного органа государственной власти Республики Тыва в Совете Федерации ФС РФ Дина Оюн.

«Жертвой стала Долума Ондар, талантливая выпускница ТувГУ 2023 года, только что успешно защитившая диплом. Она начала стажировку в моем аппарате помощников», — сообщила Оюн на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она также сообщила, что нападавший мужчина психически нездоров. По ее словам, он напал на девушку у здания правительства.

Оюн выразила глубокие соболезнования родным и близким девушки. Она также сообщила, что обратилась к прокурору республики с просьбой взять под личный контроль расследование преступления.

Житель Кызыла убил 24-летнюю девушку в центре города. Подозреваемый, 36-летний житель города Ак-Довурака, задержан. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил девушку ножом по ошибке, перепутав с кем-то. От полученных ранений она скончалась на месте.

По ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») было возбуждено уголовное дело.