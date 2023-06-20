Пестициды нашли в образцах почвы в ЕАО
В ЕАО в образцах почвы выявили пестициды. Образцы были отобраны специалистами ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» на сельскохозяйственных полях Ленинского района автономии.
Как уточняет ИА EAOMedia, 10 проб поступили в лабораторию в конце мая. Каждая из них дала положительный результат на наличие с-метолахлора. Это системный гербицид, или, иначе, средство химической защиты полезных растений от сорняков. Наличие вещества говорит о несоблюдении владельцами земельных участков требований о применении пестицидов, поясняет агентство.
По словам руководителя испытательной лаборатории Анны Шевченко, на середину июня лаборатория рефцентра провела 977 различных исследований. Зафиксирован случай положительной пробы на ацетохлор. Информацию передали ы региональное управление Россельхознадзора.
Ранее, 16 июня, сообщалось об очередном случае массовой гибели пчел в Башкирии из-за обработки полей химикатами.