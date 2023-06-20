Прокуратура утвердила обвинение ударившему возлюбленную 247 раз ножом

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего мужчины, убившего возлюбленную. Об этом сообщили во вторник, 20 июня, в пресс-службе ведомства.

Убийство произошло в начале января. Пара приехала в Москву из Вологды. Они устроили праздничную фотосессию, а затем вернулись в арендованную квартиру, где мужчина расправился со своей возлюбленной.

«Обвиняемый нанес пострадавшей не менее 247 ударов в область шеи, туловища и конечностей», — заявили в прокуратуре.

Кроме статьи «Убийство» подозреваемый проходит обвиняемым по статье «Угрозы применения насилия в отношении представителя власти», так как при задержании угрожал полицейским ножом.

Уголовное дело передадут в Савеловский районный суд Москвы.

Ранее в этот же день житель Кызыла убил 24-летнюю девушку в центре города. Нападавшего задержали, он находится в отделе полиции.