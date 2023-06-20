Годовалый ребенок отравился освежителем воздуха в Волгограде
Годовалая девочка поступила в больницу с отравлением в Волгограде. Предполагается, что пострадавшая употребила освежитель воздуха.
Инцидент произошел на улице Мира. По данным сайта «НовостиВолгограда.ру», 28-летняя мама девочки, которая находится в декрете, не уследила за ребенком. Малышка получила доступ к жидкому освежителю воздуха и отравилась.
Девочку госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25 с острым отравлением.
В конце мая в Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок был госпитализирован с отравлением антидепрессантами. Мальчик самостоятельно нашел лекарства, когда родители находились дома.