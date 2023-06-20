Взорвавший петарды в отделении банка в Химках объяснил мотивы поступка

Москвич, который взрывал петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках, объяснил свой поступок желанием избавиться от телефонных мошенников. Об этом во вторник, 20 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, сегодня утром 19-летний житель столицы поджег и закинул в здание отделения банка на улице Московская коробку с фейерверком. Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков «телефонных мошенников», — говорится в сообщении ведомства.

Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Проводится проверка.

По данному факту задержан 19-летний житель Москвы.

О мужчине, который закинул петарды в отделение банка, стало известно ранее в этот день. Пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате взрыва коробки с петардами образовалось задымление в помещении для банкоматов. Помещение проветрили.