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Три крупных лесных пожара действуют на севере Хабаровского края

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В Хабаровском крае лесопожарная служба ведет борьбу с тремя крупными возгораниями. Пожары действуют в труднодоступных местах в Охотском, Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Общая площадь очагов превышает 2 тыс. га.

Начальник управления сохранения лесов краевого министерства лесного хозяйства и лесопереработки Константин Кузнецов рассказал ИА AmurMedia, что обстановка с пожарами оценивается как тяжелая, установлен высокий класс пожарной опасности. Ожидается жаркая погода. Причиной возгораний являются летние грозы.

Служба «ДВ Авиабаза» направила в северные районы дополнительную лесопожарную группировку из 20 человек. Всего же на тушении задействуют 40 человек. Привлекли три воздушных судна. Значимым объектам экономики и населенным пунктам возгорания опасности не представляют.

В Кербинском лесничестве в районе имени Полины Осипенко действует ограничение на посещение лесов. Меру ввели до 28 июня.

Всего же с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировали 302 лесных пожара на площади порядка 176 тыс. га.

Сезон грозовых пожаров в регионе начался с 25 мая.

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