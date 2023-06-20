Три крупных лесных пожара действуют на севере Хабаровского края
В Хабаровском крае лесопожарная служба ведет борьбу с тремя крупными возгораниями. Пожары действуют в труднодоступных местах в Охотском, Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Общая площадь очагов превышает 2 тыс. га.
Начальник управления сохранения лесов краевого министерства лесного хозяйства и лесопереработки Константин Кузнецов рассказал ИА AmurMedia, что обстановка с пожарами оценивается как тяжелая, установлен высокий класс пожарной опасности. Ожидается жаркая погода. Причиной возгораний являются летние грозы.
Служба «ДВ Авиабаза» направила в северные районы дополнительную лесопожарную группировку из 20 человек. Всего же на тушении задействуют 40 человек. Привлекли три воздушных судна. Значимым объектам экономики и населенным пунктам возгорания опасности не представляют.
В Кербинском лесничестве в районе имени Полины Осипенко действует ограничение на посещение лесов. Меру ввели до 28 июня.
Всего же с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировали 302 лесных пожара на площади порядка 176 тыс. га.
Сезон грозовых пожаров в регионе начался с 25 мая.