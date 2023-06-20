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Сюжет:

Китай заявил о готовности вместе с Африкой урегулировать конфликт на Украине

МИД КНР: Китай готов вместе со странами Африки помогать в решении конфликта на Украине
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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Китай вместе со странами Африки готов объединить усилия, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине, заявила 20 июня официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводятся на сайте министерства.

«Китай готов к взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами, включая африканские страны, чтобы создавать благоприятные условия для политического урегулирования украинского кризиса», — отметила она.

Также китайский дипломат указала на то, что санкции не помогут урегулировать кризисную ситуацию на Украине.

Южная сторона: в Африке готовы помочь РФ и Украине с обменом пленными
Когда представители континента посетят Санкт-Петербург и Киев

17 июня президент России Владимир Путин провел встречу с делегацией глав государств Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта. До этого африканская делегация посетила Киев.

5 июня в Южно-Африканской Республике (ЮАР) состоялась встреча президента республики Сирила Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов. По ее результатам лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Россию и Украину в середине месяца.

До этого, в мае, глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.


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