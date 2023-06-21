Скрепить союз

На фоне усиления международных экономических санкций и перестройки всей мировой геополитической архитектуры интересы России за последние полтора года резко переформатировались. Страна отдаляется от стран Европейского союза и переключается на рынки других регионов. Это уже нашло свое отражение в экспортно-импортных операциях по многим товарам. Параллельно в этом контексте в мире наблюдается усиление политического и экономического веса альтернативных Западу интеграционных структур, таких как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Развитие этих объединений сигнализирует о нарастании многовекторности и о завершении эпохи однополярности, где доминировали страны Запада во главе с США.

Идеи расширения экономической интеграции на постсоветском пространстве, однако, не новые. К созданию Евразийского экономического союза его участники (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) шли последовательно, пытаясь создать некую замену Содружеству независимых государств, но в сравнительно узком и более «надежном» составе. В условиях нынешнего конфликта ЕАЭС может начать играть принципиально новую роль на континенте, подкрепленную вызовом, брошенным со стороны коллективного Запада. Так, в результате санкций серьезные нарушения испытывает сложившаяся система внешнеторгового транзита между Россией и Белоруссией с одной стороны и государствами Евросоюза с другой. Это во многом нарушило сформированную ранее систему международной торговли и региональные цепочки поставок. Слом привычных связей с европейскими странами означает, что РФ будет искать новые географические направления развития экономического сотрудничества, которые будут стабильными и долгосрочными.

В сложившихся условиях ЕАЭС в перспективе может быть реально конкурирующей силой по отношению к ЕС, особенно на фоне того, что в Евросоюзе в будущем, по всей видимости, станут нарастать дезинтеграционные тенденции, связанные с накопившимися внутренними противоречиями и ослаблением координации по многим вопросам экономической и политической повестки. Один из возможных сценариев такого развития — существенное усиление на европейском континенте Польши, в котором заинтересованы Великобритания и США. Более того, в экономике Евросоюза в качестве новых (и фактически беспрецедентных) вызовов выступают инфляция, замедление экономического роста и деиндустриализация. Это означает, что вряд ли ЕС сможет в будущем в привычном формате и с помощью имеющихся инструментов расширять и углублять региональную экономическую интеграцию.

Вместе с тем продолжение экономической интеграции в ЕАЭС также подвержено различного рода барьерам и рискам: слишком разные по уровню социально-экономического развития страны входят в этот союз, внешнеэкономические связи этих государств пока еще разновекторны и дифференциация между ними по-прежнему остается высокой. Поэтому для дальнейшего экономического сближения стран объединения нужны достаточно сильная политическая воля и стремление к единству в части решения многих проблем.

На нынешнем этапе экономического сотрудничества крайне важно определить приоритеты кооперации в рамках ЕАЭС, и Россия здесь могла бы стать своего рода «центром притяжения» в регионе с точки зрения развития международной торговли, трансграничного инвестиционного сотрудничества, выстраивания новых глобальных цепочек поставок и взаимодействия на цифровых рынках. В условиях санкций для нашей страны важно усиление производственно-технологической кооперации в ЕАЭС, формирование новых международных транспортных коридоров с участием стран объединения, вовлечение их в новые глобальные цепочки поставок, связанные с российским сырьевым экспортом. И более важно — совместное выстраивание системы несырьевого экспорта, в том числе высокотехнологичных услуг в сфере ИТ.

Одним из перспективных направлений взаимодействия стран ЕАЭС может стать сотрудничество в валютной сфере, которое резко усилилось в последнее время, что выражалось в постепенном отказе от использования доллара во взаимной торговле. Более того, в последние месяцы обсуждается вопрос запуска цифровых валют в союзе и всё большей гармонизации финансовых рынков. Это направление будет способствовать формированию региональной платежной системы, что особенно важно в условиях, когда всё больше стран, не входящих в объединение, выражает заинтересованность в экономическом сотрудничестве. В перспективе это будет вести к стабильному закреплению стран Азии и Ближнего Востока в качестве новых внешнеторговых партнеров стран ЕАЭС.

Евразийский экономический союз может расширяться и географически, вовлекая в себя всё новые страны (аналогичный тренд наблюдается и в рамках такого объединения, как БРИКС). Однако к подобным расширениям необходимо относиться с достаточной степенью осторожности, поскольку опыт ЕС показывает: в случае разрастания организации перспективы региональной интеграции могут усложняться, обнажая всё новые проблемы экономического сотрудничества между отдельными странами.

В целом существует четкое понимание того, что новые контуры будущего устройства только начинают формироваться и они еще в полной мере неясны, однако очевидно, что мир становится многополярным. Чтобы в нем занять достойное место, России необходимо усиливать присутствие в региональных интеграционных объединениях и преференциальных торговых соглашениях с участием развивающихся стран. Среди этих объединений ЕАЭС будет играть для нас приоритетную роль.

Автор — ректор Государственного университета управления

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