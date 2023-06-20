В «Крокус Сити Океанариуме» проходят экскурсии по биологии

С 1 по 27 июня в «Крокус Сити Океанариуме» проходят занятия для учеников средней и старшей школы в рамках программы «Умные каникулы».

С началом лета в 40 школах и учреждениях дополнительного образования Подмосковья открылись детские лагеря дневного пребывания. Все они участвуют в проекте «Умные каникулы» — комплексе развивающих программ для школьников, направленных на раскрытие индивидуальных способностей детей. Участники проекта получают возможность проводить летние каникулы с пользой: ребята посещают с экскурсиями предприятия и музеи, разрабатывают свои проекты, занимаются исследовательской деятельностью. Одной из площадок проекта стал «Крокус Сити Океанариум».

Занятия проводятся на экспозициях «Крокус Сити Океанариума» по десяти заявленным темам: участникам программы расскажут о всем многообразии подводного мира. Содержание занятий разрабатывается профильными сотрудниками Океанариума.