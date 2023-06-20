Приморье накроет новый циклон

Очередной циклон обрушится на Приморский край в ближайшие дни. На территории региона будут идти дожди различной интенсивности, от умеренных до сильных.

По словам главы Примгидромета Бориса Кубая, которые приводит ИА PrimaMedia, циклон зародится над Японским морем 21 июня. Затем он приблизится к южному побережью края, сделает петлю и уйдет в юго-восточном направлении.

Таким образом, циклон охватит юг края и будет способствовать столкновению разнородных воздушных масс. Его центр пройдет над морем, поэтому наибольшее количество осадков придется на акваторию моря, отметил метеоролог.

Самой плохой погода в Приморье будет 22 июня, а уже 23 июня она улучшится, после того как циклон отойдет в сторону Японии.

Vostokmedia уточняет, что во Владивостоке дожди не будут интенсивными. Температура составит около +21 градуса. В Уссурийске осадки ожидаются вечером во вторник, 20 июня. Будет в среднем на 4 градуса теплее, чем во Владивостоке. В Находке дождей в эти дни не будет совсем.

Ранее, 20 июня, сообщалось о кратковременных дождях и локальных грозах в Москве во вторник. Погоду в столице будет формировать приближающийся с севера малоактивный и холодный атмосферный фронт.