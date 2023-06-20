Водитель мопеда погиб в ДТП в Оренбургской области

Легковой автомобиль столкнулся с мопедом в Кувандыке Оренбургской области. Водитель мототранспортного средства погиб, его пассажир госпитализирован.

Авария произошла на улице Ленина в ночное время. 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» при повороте налево допустил столкновение с мопедом «Альфа Рейсер», которым управлял 40-летний мужчина. По данным «Урал56.ру», мопед двигался в попутном с машиной направлении и шел на обгон.

Водитель мопеда скончался на месте. 41-летний пассажир доставлен в больницу с множественными травмами, пишет РИА «Оренбуржье». Установлено, что оба потерпевших были без мотошлемов. Кроме того, поворот налево на месте ДТП запрещен. Водителя «ВАЗа» за полтора года 11 раз привлекали к административной ответственности. Светопропускание стекол автомобиля не соответствует требованиям технического регламента.

По факту ДТП проводится проверка.

В Хабаровске водитель автобуса Zhong Tong проехал на красный свет и допустил столкновение с другим автобусом и машиной Lexus. Травмы получили пять человек.