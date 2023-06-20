Умер актер Пэкстон Уайтхед

Английский актер Пэкстон Уайтхед 16 июня скончался в госпитале в Арлингтоне США на 86-м году жизни. Об этом во вторник, 20 июня, сообщило издание Deadline.

Актер известен по многим телевизионным проектам. Среди них «Команда «А», «Она написала убийство», «Закон и порядок» и др. В фильмографии артиста также засветились картины «Бэби-бум» 1987 года, «Прыгающий Джек Флэш» 1986 года с Вупи Голдберг в главной роли и картина 1986 года «Снова в школу».

Уайтхед много лет работал на Бродвее, где впервые дебютировал еще в 1962 году. Был номинирован на престижную премию «Тони» за роль Пелинора в «Камелоте» в 1980 голу. Десять лет был худруком театрального фестиваля Shaw Festival в Канаде.

Смерть актера подтвердил его сын Чарльз Уайтхед. Многие друзья и коллеги поделились своими воспоминаниями в социальных сетях.