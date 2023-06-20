Mercedes представил универсал E-класса нового поколения

Несмотря на то что новое поколение Mercedes E-класса (W214) еще не появилось в продаже, компания анонсировала еще одну знаковую модель в линейке: универсал S214. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Mercedes.

По сравнению с прошлым поколением силуэт нового универсала E-класса стал более стремительным и обтекаемым, особенно заметен увеличившийся наклон заднего стекла. Вместе с измененной формой изменились и аэродинамические показатели (Cx) модели: коэффициент сопротивления S214 снизился с 0,26 до 0,27.

Также на 22 мм увеличилась колесная база новинки, и теперь она составляет 2961 мм. Примечательно, что новинка практически осталась такой же длины, что предшествовавший ей универсал S213: 4949 мм, всего на 4 мм больше.

Примечательно, что объем багажника автомобиля уменьшился: S214 вмещает себя 615 л, что на 25 л меньше, чем у поколения S213. Кроме того, впервые в истории универсалов E-класса модель лишилась опционального третьего ряда сидений ― для автомобилей этого сегмента возможность вместить семь человек в салоне была уникальной.

Продажи универсала S214 стартуют грядущей осенью, а цена на новинку будет начинаться от €60 тыс.

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