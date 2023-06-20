Впервые в Воронцове развернута экспозиция «Усадьбы и судьбы»

Старинная дворянская усадьба Воронцово, родовая вотчина князей Репниных — выдающийся памятник культурного наследия, включающий храм, усадебный парк и флигели усадебного дома-дворца. Впервые в Воронцове развернута историческая выставочная экспозиция «Усадьбы и судьбы: Воронцово — Кунцево — Фили. Раритеты из частных собраний», основанная на подлинных материалах из собраний московских коллекционеров.

Выставка объединила материалы по истории трех старинных дворянских имений с барскими усадьбами, давно вошедших в Москву: Воронцово, Кунцево и Фили. Все они некогда были великокняжескими, а затем царскими вотчинами, а затем в разные годы принадлежали князьям Репниным, князьям Волконским, Мухановым, Нарышкиным и Солдатенковым.

Эти имения объединяют дружеские, культурные и родственные связи владельцев, крупные исторические события и даже административно-территориальное нахождение. В усадьбах сохранились уникальные архитектурные постройки: храм Покрова в Филях, храм и памятник Нарышкиных-Солдатенковых в Кунцево, храм и въездные башни «турецкой крепости» Репниных в Воронцове.

Каждое из этих имений хранит память о ярких событиях русской истории. Фили памятны пребыванием там царя Петра I, сына царицы Натальи Кирилловны, урожденной Нарышкиной; усадьба Кунцево — посещением императрицы Екатерины II в XVIII веке и императора Александра II в середине XIX века; усадьба Воронцово — посещением императора Александра I во время Отечественной войны 1812 года.

В Филях, как известно, состоялся знаменитый военный совет в Филях, который в соответствии с воинским уставом был созван 1 сентября 1812 года главнокомандующим М. И. Кутузовым. До этого совета на пространстве между Филями и Воронцовым предполагалась строить укрепления и дать бой наполеоновской армии перед Москвой. Однако на совете было принято решение об оставлении Москвы. Через Фили по Можайской дороге наполеоновская армия вошла в Москву, а через Воронцово она из Москвы выдвинулась по Калужской дороге.

В 1929–1930 годах и Воронцово, и Кунцево, и Фили входили в состав одного и того же Кунцевского района, который охватывал очень большую часть ближнего Подмосковья.

Выставка «Усадьбы и судьбы: Воронцово — Кунцево — Фили. Раритеты из частных собраний» комплексно рассказывает о Воронцове, Кунцеве и Филях. Этот проект поможет осмыслить их историю и представить уникальные артефакты, дошедшие до наших дней.

Экспонаты предоставлены из московских собраний Сергея Бондаренко, Татьяны и Сергея Подстаницких, Михаила Коробко, Александра Савинова, Александра Спивака и Антона Маринина.