Около 100 человек задержали на нелегальной плантации огурцов в Подольске
Около 100 человек задержаны на нелегальной плантации огурцов в Подольске Московской области. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил источник «Известий».
«В Подольске накрыли нелегальную плантацию с огурцами на площади 17 га. Задержано 100 нелегалов, работавших на плантации», — заявил собеседник.
Также источник уточнил, что овощи с нелегального огорода ежедневно поставлялись на прилавки, в том числе на крупный московский оптовый рынок «Фуд Сити».
По имеющейся информации, на месте происшествия проходят оперативные мероприятия.
Ранее, 29 мая, правоохранительные органы сообщили о задержании в Москве 49 иностранных граждан в ходе рейда по пресечению нарушений правопорядка. В частности, в полицию поступали сообщения, что данные граждане прогоняют детей с футбольной площадки и угрожают расправой им, а также их родителям.