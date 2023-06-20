Кардиолог назвал две главные ошибки гипертоников

Врач-кардиолог, директор Института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов назвал главные ошибки гипертоников.

В беседе с Pravda.Ru во вторник, 20 июня, врач отнес к главным ошибкам гипертоников то, что они не обращаются за помощью в медикам и не принимают лекарства.

По его словам, категорически не стоит бороться с артериальным давлением холодными процедурами, горячей ванночкой для ног, мятным чаем, а также уксусными компрессами.

Специалист призвал обращаться только в проверенным методам лечения артериальной гипертензии: прием подобранной врачом терапии и контроле за давлением.

«Если вдруг что-то выходит за рамки этой ситуации, то тогда изменение терапии вместе с лечащим доктором. Потому что самолечение в данной ситуации — абсолютно неприемлемая ситуация», — подчеркнул Копылов.

14 июня д.м.н., профессор кафедры факультетской терапии Сеченовского университета, кардиолог Дмитрий Напалков предупредил, что гипертонию нельзя вылечить народными средствами. По его словам, если у человека повышенное давление, то нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильное лечение, отмечает телеканал «360».

Также в июне врач-эндокринолог Армине Афонина рассказала, что переизбыток соли в организме может привести к развитию артериальной гипертонии. Также, по ее словам, избыточное потребление соли может привести к нарушению функции почек, образованию камней, повышает риск развития остеопороза, пишет RT.

В мае врач-кардиолог, к.м.н. Денис Соколов призвал измерить давление и вызвать скорую помощь при первых признаках гипертонического криза. По словам специалиста, следует принять 25 мг каптоприла или 10 мг нифедипина. Необходимо исключить такие препараты, как дибазол, папазол: они в данном случае неэффективны. Он также предостерег от повышения дозировки препаратов.

В августе прошлого года врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что в жаркую погоду больше всего уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По его словам, повышенная температура усугубляет нагрузку на сердце, что ведет к обострению некоторых заболеваний, например ишемической болезни сердца, гипертонии и сердечной недостаточности, пишет НСН.

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