Объем поддержанного Москвой экспорта превысил 3,6 млрд рублей

Столичные экспортеры при поддержке города с начала года поставили в другие страны разнообразные товары на сумму 3,6 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«С начала года объем поддержанного городом экспорта превысил 3,6 миллиарда рублей. Лидерами по импорту среди стран дальнего зарубежья стали Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты, Бразилия, Саудовская Аравия, Турция и Иран. Впервые московские компании заключили сделки с партнерами из Катара, Йемена и Алжира», — заявила Наталья Сергунина.

С 2022 года столица под влиянием внешних факторов изменила экспортную стратегию. Искать партнеров и выходить на новые рынки предпринимателям помогает Московский экспортный центр, развивающий программы сотрудничества с дружественными странами. Благодаря этому столичные компании за год укрепили сотрудничество и заключили новые контракты с партнерами из 26 дружественных государств Латинской Америки, Африки, Азии, СНГ и Ближнего Востока.

При поддержке МЭЦ столичные предприниматели активно участвуют в международных выставках и бизнес-миссиях. В частности, делегации Москвы побывали на таких крупных мероприятиях, как Gulfood в ОАЭ, Inotex в Иране и Gitex Africa в Марокко. Столичные компании представили медицинские товары и услуги под единым брендом Made in Moscow на Expomed Eurasia в Турции, оборудование для транспортной отрасли и логистические услуги — на UzTechTransExpo в Узбекистане, электронику — на форуме TIBO в Беларуси. Кроме того, МЭЦ финансирует создание и заполнение аккаунта столичных компаний на зарубежных маркетплейсах. Все более востребованными становятся программы поддержки на платформах Юго-Восточной Азии, Индии и Латинской Америки. Компании Москвы уже размещены на площадках Lazada, Ecasb, Global Trade Plaza, Industry Stock, Flipkart, Mercadolibre. До конца года планируется запустить новые проекты на маркетплейсах Африки и Турции.