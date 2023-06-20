Больше 2,7 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Омской области
С начала сезона 2723 человека обратились к медикам с укусами клещей в Омской области. Об этом сообщает ИА «Омскрегион» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
В числе пострадавших — 804 ребенка. Количество обращений не превышает средние многолетние показатели.
В лабораторных условиях обследовали 98% клещей, снятых с людей. Порядка 10,3% вредителей оказались переносчиками боррелиоза, еще 1,8% особей заражены вирусом энцефалита. 1% клещей переносили анаплазмоз, пишет ИА «Город55».
Прививки против клещевого энцефалита поставили 68,5 тыс. человек. Кроме того, акарицидная обработка проведена на площади почти 2,07 тыс. га.
В Якутии с начала сезона от укусов клещей пострадали 244 человека. Активность вредителей зарегистрирована в 16 районах.