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Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве баллона в авто в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Пострадавшие при взрыве газового баллона в автомобиле на трассе под Симферополем находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщили во вторник, 20 июня, в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым.

«Трое пострадавших доставлены в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Все в тяжелом состоянии, стабильные. Получают необходимую медицинскую помощь», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Газовый баллон взорвался накануне в автомобиле Toyota Land Cruiser под Евпаторией. Инцидент произошел в четыре часа утра в Мирном на повороте с Евпаторийского шоссе.

Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Крым, по предварительным данным, водитель допустил наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле.

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Позднее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что за рулем Toyota Land Cruiser находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, вместе с ним были его секретарь и охранник. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%).

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