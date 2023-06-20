В казахстанском Семее отменили концерт «Би-2» из-за природного пожара
Концерт российской группы «Би-2», который должен был состояться 21 июня в казахстанском Семее, отменен. Об этом накануне мероприятия сообщило издание Tengrinews.
Решение приняло руководство МКСК «Арена» — площадки, где должно было состояться выступление.
«В связи с трагическими событиями на территории области Абай, Республики Казахстан, общественниками города Семей выражено мнение о необходимости переноса концерта группы «Би-2», — говорится в письме представителей МКСК организаторам концерта.
Отмечается, что пользователи соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) оставили соответствующие пожелания и комментарии под постом д
Депутат областного маслихата Эльзира Жунусова на странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) отметила, что город простился с последними погибшими при лесном пожаре, и проводить концерт спустя два дня после траурных мероприятий «некорректно по отношению к погибшим». Многие пользователи согласились с ней.
Крупный лесной пожар начался 8 июня в Абайской области на востоке страны из-за ударов молнии. В тушении были задействованы 1,5 тыс. человек и 290 единиц техники, 14 работников лесничества погибли. В Семее, который является административным центром области, объявлена чрезвычайная ситуация.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура.
10 июня президент России Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки Токаеву в связи с природным бедствием.
Новость дополняется