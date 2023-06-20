Реклама
Прямой эфир
Общество
В Херсонской области назвали ересью позицию США по Каховской ГЭС
Мир
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мир
СМИ сообщили о проблемах с электроснабжением во многих районах Киева
Армия
Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции
Экономика
Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию
Происшествия
Три мирных жителя ранены в Новой Каховке в ходе атаки ВСУ дронами-камикадзе
Общество
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило сто
Происшествия
ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне подтопления в Херсонской области
Армия
Вертолет Ка-52 смог вернуться на базу без хвоста после боя с ВСУ
Общество
В Минцифры заявили о возвращении IТ-специалистов в Россию
Общество
Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству
Сюжет:

Нарышкин заявил о сдерживании Россией «контрнаступления НАТО» в зоне спецоперации

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 20 июня на общем собрании Российского исторического общества (РИО).

«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — сказал он.

Также он подчеркнул, что НАТО в качестве живой силы использует украинских военных.

«Киевский режим бросает на убой наших же братьев-украинцев»
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо — о провале контрнаступления ВСУ, разрушении Каховской ГЭС и покушении на себя

Накануне Нарышкин высказал мнение, что Соединенные Штаты и Великобритания согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. По его словам, главной целью Вашингтона и Лондона в этом конфликте является нанесение стратегического поражения России.

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

15 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. Тогда же газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023