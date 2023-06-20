Нарышкин заявил о сдерживании Россией «контрнаступления НАТО» в зоне спецоперации

Российские войска сдерживают контрнаступление группировки НАТО, а не Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин 20 июня на общем собрании Российского исторического общества (РИО).



«Правильнее говорить, что наши войска сдерживают контрнаступление так называемой группировки НАТО», — сказал он.



Также он подчеркнул, что НАТО в качестве живой силы использует украинских военных.

Накануне Нарышкин высказал мнение, что Соединенные Штаты и Великобритания согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией. По его словам, главной целью Вашингтона и Лондона в этом конфликте является нанесение стратегического поражения России.



До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией. Глава государства добавил, что украинские потери примерно больше чем 1:10 по сравнению с армией РФ.

15 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. Тогда же газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.