Мужчина взорвал петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках
Мужчина взорвал петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках. По данным «Известий», инцидент произошел 20 июня на Московской улице.
Пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате взрыва коробки с петардами образовалось задымление в помещении для банкоматов. Помещение проветрили.
Правонарушителя задержали на месте. Им оказался житель Москвы 2003 года рождения. С мужчиной работают правоохранители, подробности уточняются.
Ранее, в ночь на 5 июня, в Вене группа из 20-30 человек в масках забросала петардами посольство Германии. Позже перед зданием обнаружили дымящийся контейнер для мусора. На всех нападавших была черная одежда. Полиция разыскивает их. Государственное управление по защите конституции и борьбе с терроризмом (LVT) проводит расследование.