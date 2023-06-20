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Мужчина взорвал петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Мужчина взорвал петарды в отделении Сбербанка в подмосковных Химках. По данным «Известий», инцидент произошел 20 июня на Московской улице.

Пожарно-спасательные подразделения установили, что в результате взрыва коробки с петардами образовалось задымление в помещении для банкоматов. Помещение проветрили.

Правонарушителя задержали на месте. Им оказался житель Москвы 2003 года рождения. С мужчиной работают правоохранители, подробности уточняются.

Ранее, в ночь на 5 июня, в Вене группа из 20-30 человек в масках забросала петардами посольство Германии. Позже перед зданием обнаружили дымящийся контейнер для мусора. На всех нападавших была черная одежда. Полиция разыскивает их. Государственное управление по защите конституции и борьбе с терроризмом (LVT) проводит расследование.

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