«Ъ»: Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию
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- «Ъ»: Грузия опередила Италию и вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию
Грузинские вина продолжают укреплять позиции на российском рынке, только за первые пять месяцев этого года поставки выросли на 63%, до 24,15 млн л, что позволило Грузии стать первой среди экспортеров тихих вин, оставив позади Италию. Об этом 20 июня написал «Коммерсант» со ссылкой на данные таможни.
Из Грузии за этом время было ввезено 24,15 млн л тихих вин, Италия поставила 23,36 млн л. Импорт из этих стран вырос на 63% и 31% соответственно. Сейчас доля Грузии в поставках тихих вин в Россию в объеме достигла 19,1%, а Италии — 18,5%.
В первом квартале этого года импорт тихих грузинских вин вырос на 49%, до 13,1 млн л, страна заняла второе место среди экспортеров в РФ в данной сфере.
В выпускающем «Винный гид России» Роскачестве отмечали, что продажи тихих вин из Грузии растут более чем на 20% год к году. Это вызвано, в том числе, снижением интереса потребителей к винам из недружественных к РФ стран.
Эксперты отмечают, что рост поставок вина из Грузии, в частности, произошел из-за отсутствия затруднений с оплатой и логистикой.
Ранее, 15 июня, стало известно, что ассоциация виноградарей и виноделов России предложила ряд мер, которые могут поддержать отечественный рынок, в частности, введение минимальной розничной цены на тихое вино. Минфин счел МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией.