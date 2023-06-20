Три мирных жителя ранены в Новой Каховке в ходе атаки ВСУ дронами-камикадзе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новую Каховку в Херсонской области дронами-камикадзе. Об этом сообщили в оперштабе городского округа во вторник, 20 июня.
Сообщается, что ранены три мирных жителя. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
«Утро в Новой Каховке началось с атаки дронов-камикадзе. Пострадали мирные граждане, сейчас они госпитализированы», — сказал представитель оперштаба.
Накануне сообщалось, что ВСУ наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов Херсонской области, где проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения Каховской ГЭС.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.