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Три мирных жителя ранены в Новой Каховке в ходе атаки ВСУ дронами-камикадзе

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новую Каховку в Херсонской области дронами-камикадзе. Об этом сообщили в оперштабе городского округа во вторник, 20 июня.

Сообщается, что ранены три мирных жителя. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

«Утро в Новой Каховке началось с атаки дронов-камикадзе. Пострадали мирные граждане, сейчас они госпитализированы», — сказал представитель оперштаба.

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Накануне сообщалось, что ВСУ наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов Херсонской области, где проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения Каховской ГЭС.


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