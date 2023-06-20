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В Херсонской области назвали ересью позицию США по Каховской ГЭС

Малькевич: заявление США о виновности России в разрушении Каховской ГЭС является «ересью»
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Фото: REUTERS/Maxar Technologies
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Заявление представителя США об ответственности России за разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является «ересью». Такую оценку во вторник, 20 июня, в интервью «РИА Новости» озвучил внештатный советник врио губернатора Херсонской области, заместитель председателя Общественной палаты региона Александр Малькевич.

«Понятно, что нас Запад назначил виноватыми фактически еще до того, как был совершен этот теракт. Никакие объяснения внятные им не нужны <…> для озвучивания обвинений они используют разных фриков и необразованных людей, которые несут всякую ересь», — сказал Малькевич.

Он также уточнил, что у Вашингтона нет никаких доказательств, указывающих на виновность России, поэтому для выдвижения обвинений Соединенные Штаты используют пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая, по мнению Малькевича, обладает завышенным самомнением и нулевым кругозором, а значит является подходящей кандидатурой для зачитывания любого текста по бумажке.

Также советник губернатора выразил сожаление по поводу того, что ни одна структура ООН не стремится создать даже видимость объективного расследования теракта, уточнив, что в западных СМИ уже готовится серия фейков о якобы причастности России к подрыву гидроэлектростанции.

Ранее в этот день Карин Жан-Пьер заявила, что США продолжают выяснять, что произошло на Каховской ГЭС, и находятся в контакте с Украиной, однако возлагают на Россию ответственность за разрушение объекта, сообщило «РИА Новости».

20 июня экстренные службы сообщили, что в результате прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 38 человек и 115 пострадали. Днем ранее стало известно, что более 1,6 тыс. пострадавших жителей области получили выплаты на общую сумму 16,3 млн рублей.

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15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках ПМЭФ заявила, что режим президента Украины Владимира Зеленского лишь имитирует расследование теракта на Каховской ГЭС.

Несколькими днями ранее, 9 июня, Захарова отмечала, что расследование подрыва Каховской ГЭС встанет Зеленскому «поперек горла».

8 июня Совет Федерации РФ призывал парламенты государств мира дать принципиальную оценку случившемуся на Каховской ГЭС и направить усилия на предотвращение новых актов международного терроризма. Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, указал на то, что Москва заинтересована в расследовании данного происшествия.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения ГЭС и затопления территорий вокруг нее Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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