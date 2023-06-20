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Мужчина убил девушку в центре Кызыла

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Кызыла убил девушку в центре города, об этом 20 июня сообщил «Известиям» осведомленный источник.

По его словам, нападение произошло около часа назад на площади Арата — центральной в столице Республики Тыва.

Женщина 1999 года рождения умерла на месте нападения. Нападавшего задержали, он находится в отделе полиции.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

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Ранее во вторник правоохранителями был задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух человек на свалке в сахалинском Долинске. Убийство произошло в ночь с 8 на 9 июня.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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