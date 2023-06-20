Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Житель Кызыла убил девушку в центре города, об этом 20 июня сообщил «Известиям» осведомленный источник.
По его словам, нападение произошло около часа назад на площади Арата — центральной в столице Республики Тыва.
Женщина 1999 года рождения умерла на месте нападения. Нападавшего задержали, он находится в отделе полиции.
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).
Ранее во вторник правоохранителями был задержан мужчина, обвиняемый в убийстве двух человек на свалке в сахалинском Долинске. Убийство произошло в ночь с 8 на 9 июня.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).