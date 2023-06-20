ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне подтопления в Херсонской области

Украинские войска ночью выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Голой Пристани, Великой Лепетихе, Новой Каховке и другим населенным пунктам Херсонской области. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии», — сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что жертвы среди мирных жителей и разрушения инфраструктуры уточняются.

Накануне, 19 июня, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов региона, где сейчас проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.