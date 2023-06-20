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ВСУ обстреляли населенные пункты в зоне подтопления в Херсонской области

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Украинские войска ночью выпустили 26 снарядов из ствольной артиллерии по Голой Пристани, Великой Лепетихе, Новой Каховке и другим населенным пунктам Херсонской области. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии», — сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что жертвы среди мирных жителей и разрушения инфраструктуры уточняются.

С крыши снесло: как проходит эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Кроме МЧС спасать пострадавших помогают местные жители

Накануне, 19 июня, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят около 200 ударов в сутки по мирным кварталам населенных пунктов региона, где сейчас проходит ликвидация последствий подтопления после разрушения Каховской ГЭС.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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