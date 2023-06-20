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Губернатор Кобзев: число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека

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Число отравившихся шаурмой в иркутском Братске выросло до 101 человека, среди обратившихся к медикам больше 20 детей, сообщил 20 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — отметил он.

Госпитализирован 51 пострадавший, пациенты получают помощь в полном объеме. По данным Кобзева, тяжелых случаев отравления нет.

Также губернатор указал, что специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование на предмет соответствии деятельности кафе требованиям законодательства.

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Днем ранее суд отправил владельца кафе «Шаурму хочу» под домашний арест на два месяца на период предварительного следствия.

О первых случаях отравления стало известно утром 14 июня, у всех госпитализированных с жалобами на симптомы отравления выявили острую кишечную инфекцию. Также специалисты установили нарушения в технологическом процессе приготовления блюд и хранении продуктов.

Помимо этого, было установлено, что в «Шаурму хочу» нет условий для соблюдения личной гигиены работников.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

В 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.

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