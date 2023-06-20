Губернатор Кобзев: число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 101 человека

Число отравившихся шаурмой в иркутском Братске выросло до 101 человека, среди обратившихся к медикам больше 20 детей, сообщил 20 июня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«Всего за помощью к медикам после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 — это дети», — отметил он.

Госпитализирован 51 пострадавший, пациенты получают помощь в полном объеме. По данным Кобзева, тяжелых случаев отравления нет.

Также губернатор указал, что специалисты регионального Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование на предмет соответствии деятельности кафе требованиям законодательства.

Днем ранее суд отправил владельца кафе «Шаурму хочу» под домашний арест на два месяца на период предварительного следствия.

О первых случаях отравления стало известно утром 14 июня, у всех госпитализированных с жалобами на симптомы отравления выявили острую кишечную инфекцию. Также специалисты установили нарушения в технологическом процессе приготовления блюд и хранении продуктов.

Помимо этого, было установлено, что в «Шаурму хочу» нет условий для соблюдения личной гигиены работников.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

В 2019 году, когда у кафе было другое название, там отравились 13 человек.