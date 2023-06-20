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Глава ФТС заявил о трехкратном росте импорта китайских автомобилей в РФ
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Глава ФТС заявил о трехкратном росте импорта китайских автомобилей в РФ

Врио главы ФТС Давыдов: импорт автомобилей из Китая в РФ за январь–май утроился
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Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
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Импорт автомобилей из Китая в Россия за январь–май почти утроился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, импорт строительной техники за то же время вырос почти в восемь раз. Об этом во вторник, 20 июня, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам», — заявил Давыдов в интервью «РИА Новости».

Врио лавы ФТС также уточнил, что строительная техника в основном завозится в Россию через Забайкальск, где был зафиксирован восьмикратный рост импорта за последние пять месяцев.

Кроме того, Давыдов заявил, что европейцы совершили большую ошибку, уйдя с российского рынка численностью 200 млн человек и дав, таким образом, китайскому автопрому огромные шансы на развитие.

Ранее в этот день Давыдов сообщил, что КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили европейские страны во внешней торговле РФ. При этом врио главы ФТС указал на то, что Германия пока осталась в первой десятке главных торговых партнеров России.

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14 июня представитель компании Omzen Global LLP Рамник Кохли в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) рассказал «Известиям» о том, какие перспективы открылись для бизнеса Индии после ухода с российского рынка западных компаний. По его словам, в первую очередь это касается сфер электроники, бытовой техники, ноутбуков и IT-продукции.

Ранее, 8 июня, независимый эксперт в транспортной отрасли Алексей Тузов рассказал «Известиям» о росте спроса на китайские авто на 311,6%, а также отметил, что иранские автопроизводители также планируют импортировать в Россию более 20 тыс. автомобилей до конца текущего года.

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