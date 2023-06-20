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Пожар произошел в квартире многоэтажки в Новой Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Атласова в Новой Москве, сообщает источник «Известий» 20 июня.

Также в распоряжении издания оказались кадры с места событий.

Горит квартира на 21 этаже. Внутри была женщина и двое детей, они не пострадали. Жильцы сообщили, что пожар произошел от свечи в душе.

Сообщается, что пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

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Ранее, 19 июня, на юго-востоке Москвы в цеху вспыхнул пожар. Он разгорелся на крыше находящегося на реконструкции цеха, расположенного по адресу Грайвороновский проезд, 38. По информации «Известий», пожар был полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее, 18 июня, очевидцы в социальных сетях сообщали о пожаре в Москве, в районе Миусской площади, недалеко от которой расположены фудмолл «Депо» и здание Общественной палаты. По информации «Известий», возгорание оперативно ликвидировали до прибытия оперативных служб.

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