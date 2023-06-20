В Хабаровском крае 12-летняя девочка утонула в колодце

В Хабаровском крае 12-летняя девочка упала в строящийся колодец и утонула. По факту гибели ребенка проводится проверка, сообщили во вторник, 20 июня, в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, девочка опрокинулась в колодец вниз головой, спасая своего малолетнего брата. Трагедия произошла накануне вечером во дворе жилого дома поселка Сита в районе имени Лазо.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В марте в Выборге Ленинградской области двое детей провалились в пожарный колодец, мальчика впоследствии нашли мертвым. Девочку спас 18-летний подросток, проходящий мимо. Вместе с другими прохожими он сумел вытащить ребенка, после чего пострадавшую передали медикам.