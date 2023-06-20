СМИ сообщили о проблемах с электроснабжением во многих районах Киева
Многие районы Киева остались без электричества, сообщило утром во вторник, 20 июня, украинское издание «Клименко тайм».
«Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт», — говорится в сообщении.
Причина отключения электричества неизвестна.
Киевская городская администрация уточнила, что из-за повреждения внешних коммуникаций на станциях метрополитена мегаполиса временно не работают терминалы самообслуживания.
Ночью на территории Киева и Киевской области прогремели взрывы. По данным администрации города, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
На большей части территории Украины объявлялась воздушная тревога.
Накануне вечером появилась информация о серии взрывов в Харьковской области, в Сумской области, а также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона.
Кроме того, 19 июня сообщалось о мощном взрыве в Одессе. В Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях сработали системы оповещения.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.