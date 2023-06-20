Карта спецоперации на Украине 20 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 июня можно в материале «Известий».

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге заявил, что в течение суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на южноонецком, запорожском и донецком направлениях.

Так, подразделения группировки войск «Восток», авиация, огонь артиллерии и тяжелые огнеметные системы на Времевском выступе и ореховском тактическом направлении отразили четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, усиленных танками.

Уничтожены три танка и пять боевых бронированных машин. Кроме того, нанесено огневое поражение четырем скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Новополь (ДНР) и Левадное Запорожской области.

Общие потери противника южнодонецком и запорожском направлениях за сутки составили до 260 украинских военнослужащих, девять танков, боевая машина пехоты Bradley, 12 боевых бронированных машин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, две гаубицы «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Также российские силы отразили атаки противника на донецком направлении. Как уточнил Конашенков, там активными действиями «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены 10 атак противника в районах Красногоровки, Авдеевки, Марьинки (ДНР).

В боях уничтожено до 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также артиллерийская система М777 производства США.

Также средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4713 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 222 танка и других боевых бронированных машин, 1126 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 066 единиц специальной военной автомобильной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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