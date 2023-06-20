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Общество
Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству

Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству

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Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)
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Имущество бывшего главы Анабарского района Якутии Ивана Семенова и членов его семьи на сумму свыше 74 млн рублей передадут государству. Об этом сообщили во вторник, 20 июня, в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что в период с 2016 по 2022 год бывшим главой Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района и членами его семьи приобретены дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества, в том числе автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, 2017 года выпуска, гаражный бокс в Якутске, квартиры в Санкт-Петербурге и Москве, а также земельный участок в Якутске, на котором осуществлено строительство двухэтажного каменного дома общей площадью более 400 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В сообщении уточняется, что совокупная стоимость имущества Семенова и членов его семьи значительно превышает законные доходы. При этом им не представлены сведения об источниках доходов, за счет которых оно было приобретено. Прокурор республики обратился с иском в суд об обращении указанного имущества в доход государства. Требования прокурора были удовлетворены судом первой инстанции частично на общую сумму 44 млн рублей.

«Также по результатам рассмотрения апелляционного представления Верховным судом республики в доход государства обращено имущественное право требования на объект долевого строительства — трехкомнатная квартира в Москве стоимостью свыше 28 млн рублей», — добавили в прокуратуре.

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В настоящее время в отношении экс-главы Анабарского района, который занимал эту должность с сентября 2013 года, рассматривается дело по фактам получения взяток и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее,19 мая, «Известия» сообщали о задержании главы налоговой службы подмосковного Серпухова Александра Кирша, которого подозревают в восьми эпизодах взяточничества. По данным источника издания, проверка ведется и в отношении других сотрудников ведомства.

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