«Известия» показали кадры затопленных улиц Тобольска после дождей

Улицы Тобольска Тюменской области оказались затоплены в результате затяжных дождей. Кадры из города показал журналист «Известий» Денис Распускалов во вторник, 20 июня.

Отмечается, что уровень воды на улицах поднялся довольно высоко, подтопление отразилось на работе городского транспорта.

«Машины ездят очень аккуратно, рассекая волны. Очень многие стоят на перекрестке, заглохшие уже, на аварийке», — сообщил Распускалов.

Журналист отметил, что передвигаться по городу пешком крайне сложно. Местные жители ходят в резиновых сапогах.

Накануне корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал кадры из поселка Дружба в Северной Осетии после подтопления.

Ранее, 18 июня, из-за непогоды во Владикавказе ввели режим ЧС. В частности, в районе поселка Южный сошел сель. Многие дома подтоплены, есть разрушения. В тот же день корреспондент «Известий» Давид Бурнацаев рассказал, что в поселке Южном вода сильным потоком идет по улицам, люди спасают свое имущество.