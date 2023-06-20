Женщина погибла в результате пожара в Санкт-Петербурге

Во время пожара в квартире в Санкт-Петербурге погибла женщина. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что погибшая сгорела в огне, ее личность установить пока не удалось из-за ожогов 100% поверхности тела. Спасатели нашли останки уже после того, как пожар был ликвидирован.

По данным пресс-службы МЧС по региону, инцидент произошел в Красногвардейском районе на проспекте Наставников. Площадь горения составила 15 кв. м.

Ранее, 18 июня, в городе Каменске-Уральском Свердловской области вспыхнула квартира в пятиэтажном общежитии, в результате пожара погиб мужчина. Возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.