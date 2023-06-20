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Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Львовской области

ТСН: во Львове и области произошли взрывы, жителей призвали оставаться в укрытиях
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Серия взрывов прозвучала во Львове и Львовской области Украины. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает телеканал ТСН.

«Вы же сами всё хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это — важно», — сообщил мэр города.

В настоящий момент на большей части территории Украины также объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

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Ранее в этот день серия взрывов прозвучала на территории Киева и Киевской области. Как уточнили в городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Тогда же сообщалось о взрывах в Черкасской области, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне вечером появилась информация о серии взрывов в Харьковской области. Тогда же стало известно о взрывах в Сумской области, а также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона.

Кроме того, 19 июня сообщалось о мощном взрыве в Одессе. В Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях сработали системы оповещения.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

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