Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Львовской области
Серия взрывов прозвучала во Львове и Львовской области Украины. Об этом во вторник, 20 июня, сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает телеканал ТСН.
«Вы же сами всё хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы. Оставайтесь в укрытии или хотя бы в коридоре. Это — важно», — сообщил мэр города.
В настоящий момент на большей части территории Украины также объявлена воздушная тревога.
Министерство обороны России данную информацию не комментировало.
Ранее в этот день серия взрывов прозвучала на территории Киева и Киевской области. Как уточнили в городской военной администрации, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Тогда же сообщалось о взрывах в Черкасской области, в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Накануне вечером появилась информация о серии взрывов в Харьковской области. Тогда же стало известно о взрывах в Сумской области, а также о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсона.
Кроме того, 19 июня сообщалось о мощном взрыве в Одессе. В Одесской, Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях сработали системы оповещения.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.