Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ
Мотострелки группировки «Юг» работают по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июня сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.
Отмечается, что двойки из БМП и танка работают из крупнокалиберного пулемета. После в ход идет дымовая завеса. Затем к атаке подключается артиллерия, и фиксируется поражение цели.
По словам корреспондента, поле быстро затягивает дымом. Это работа передовых групп мотострелкового полка южного военного округа (ЮВО), и пока одни принимают участие в боевых действиях на первой линии, в тылу стоит резерв, готовый реагировать на движения противника по всему участку. В экипажах все бойцы мобилизованные. За девять месяцев службы уже изучили технику. Пока их помощь не требуется, впереди справляются своими силами.
Как сообщил журналист, экипаж работает на машине БМП-2М «Бережок» с обширным арсеналом и автоматизированной системой.
«На машине та же самая пушка, как на БМП-2, БМП-3. Противотанковые управляемые ракеты типа «Корнет», четыре еще находятся внутри башни. Пулемет танковый, как и на всех БМП, и автоматический гранатомет модернизированный», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Кот.
В задачи экипажа входит прикрытие пехоты, но он может и уничтожить укрепрайон. Противотанковые ракеты типа «Корнет» подойдут для уничтожения гнезда пулеметчика, также легко могут сложить небольшое здание, а автоматический гранатомет АГС способен доставить проблемы большому скоплению противника.
Ранее в этот день Минобороны сообщило, что танкисты ВС РФ преодолели минное поле и уничтожили опорный пункт ВСУ. Военнослужащие были награждены орденами Мужества и памятными подарками за проявленный героизм.
15 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сказал, что мотострелки на направлении Новоселка, Новодаровка, Ливадное при отражении атак уничтожили танки, бронемашины и живую силу ВСУ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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