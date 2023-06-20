Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах во Львове и Львовской области
Общество
Пожар на складе в Ярославле локализовали на площади 2,5 тыс. кв. м
Мир
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мир
СМИ сообщили о проблемах с электроснабжением во многих районах Киева
Армия
Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о значительных потерях ВСУ за неделю
Мир
В МИД РФ выразили надежду на прогресс в отношениях Сирии и Турции
Экономика
Грузия вышла на первое место по поставкам тихих вин в Россию
Общество
Число отравившихся шаурмой в Братске превысило сто
Интернет и технологии
Новый браузер «Луна» появится в России
Мир
Кулеба назвал жесткими переговоры Зеленского с африканской делегацией
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области
Общество
Имущество на 74 млн рублей экс-главы района в Якутии передадут государству
Сюжет:

Российские мотострелки группировки «Юг» нанесли удар по позициям ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мотострелки группировки «Юг» работают по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июня сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Отмечается, что двойки из БМП и танка работают из крупнокалиберного пулемета. После в ход идет дымовая завеса. Затем к атаке подключается артиллерия, и фиксируется поражение цели.

По словам корреспондента, поле быстро затягивает дымом. Это работа передовых групп мотострелкового полка южного военного округа (ЮВО), и пока одни принимают участие в боевых действиях на первой линии, в тылу стоит резерв, готовый реагировать на движения противника по всему участку. В экипажах все бойцы мобилизованные. За девять месяцев службы уже изучили технику. Пока их помощь не требуется, впереди справляются своими силами.

Как сообщил журналист, экипаж работает на машине БМП-2М «Бережок» с обширным арсеналом и автоматизированной системой.

«На машине та же самая пушка, как на БМП-2, БМП-3. Противотанковые управляемые ракеты типа «Корнет», четыре еще находятся внутри башни. Пулемет танковый, как и на всех БМП, и автоматический гранатомет модернизированный», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Кот.

В задачи экипажа входит прикрытие пехоты, но он может и уничтожить укрепрайон. Противотанковые ракеты типа «Корнет» подойдут для уничтожения гнезда пулеметчика, также легко могут сложить небольшое здание, а автоматический гранатомет АГС способен доставить проблемы большому скоплению противника.

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что танкисты ВС РФ преодолели минное поле и уничтожили опорный пункт ВСУ. Военнослужащие были награждены орденами Мужества и памятными подарками за проявленный героизм.

15 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сказал, что мотострелки на направлении Новоселка, Новодаровка, Ливадное при отражении атак уничтожили танки, бронемашины и живую силу ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023