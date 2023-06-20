Читатели немецкой газеты Die Welt были разгневаны откровениями бежавшей в Германию украинки, которая отказалась сравнивать себя с мигрантами из арабских стран.

В опубликованной статье, где рассказывалось о проблемах трудоустройства украинцев в Германии, приводятся комментарии украинской беженки Ольги, которая в прошлом году приехала из Киева в Берлин вместе со своим девятилетним сыном. Женщина пожаловалась на то, что «украинкам не предлагают хорошо оплачиваемую работу», в то время как она может работать лишь по 3–4 часа в день по ставке €12 из-за учебы сына в школе.

«Вы, немцы, не совсем понимаете разницу: украинцы — это вам не ваши беженцы-арабы. У украинцев была дома нормальная работа, они не хотят вот так вдруг драить полы за €12 в час», — заявила Ольга.

Ее слова вызвали резкую негативную реакцию со стороны читателей Die Welt.

«Не могу сказать, что у меня положительный опыт от общения с украинцами. Я вижу, как они паркуются на платных стоянках и подтасовывают время прибытия и убытия, чтобы платить меньше или не платить вообще <…> Но, конечно, верх наглости — это то, о чем написано в этой статье. Как понимать слова об «беженцах-арабах»? Разве украинцы обладают для нас большей ценностью, чем арабы из бедных стран? Это — чистейшей воды расизм!» — возмутился пользователь с ником Marc Mu.

«И почему вы считаете, что вы для нас лучше кого-то, кто приехал из арабской страны? Для меня важно, не откуда кто приехал, а то, что он делает и как себя ведет!» — подчеркнул другой пользователь с ником Double A, отметив, что такие люди, которые убегают из своей страны, получают крышу над головой и всё самое необходимое, а потом жалуются на плохую работу и маленькие зарплаты вместо слов благодарности за безопасность и бесплатно предоставленную достойную жизнь.

Третий пользователь Rüdiger A отметил, что знает другую украинскую беженку в Германии, которая, посетив множество курсов по немецкому языку, до сих пор почти не говорит по-немецки и даже по-английски, однако находится на территории его страны уже минимум год.

«Она из Киева, там у нее был салон красоты, но дела шли неважно. Тут она прекрасно живет на пособие по безработице», — добавил пользователь.

Peter D также отметил, что тем, кто не платит налоги в Германии, в радость получать пособия по безработице, а работать в таком случае люди не видят смысла.

«Добро пожаловать в Германию! Тут все так живут. Хорошо, что вы желаете иметь высокооплачиваемую работу. Но не все желания исполняются. Но ведь за счет немецких налогоплательщиков тут можно жить припеваючи», — подчеркнул еще один пользователь с ником Lucky L.

19 июня сообщалось, что на одной из улиц чешского города Пльзень пьяный украинец напал на женщину и мужчину за отказ дать сигарету. Женщина сидела под деревом, когда к ней подошел парень и попросил сигарету. Она отказала, после чего тот начал ругать ее по-украински и пинать ногами. Ее друг вступился, но парень повалил его на землю и ударил кулаком в лицо. Украинца задержали.

Ранее, 6 июня, издание AP News написало, что некоторые страны Европейского союза (ЕС) устали от солидарности с украинскими беженцами.

5 апреля портал Myśl Polska в статье о беженцах с Украины написал, что государственный культ нацистских деятелей оставил на поколениях украинцев глубокий след. Авторы материала отметили, что с февраля 2022 года в Польшу прибыли сотни тысяч украинцев. Их принимали как добрых соседей, сердобольно и с сочувствием, но осознание пришло лишь со временем, когда уже было слишком поздно.

Еще в конце марта организация «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» сообщала, что украинские беженцы сталкиваются со всё более холодным приемом со стороны населения европейских стран. Причинами такого отношения стали рост стоимости жизни и усталость.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.