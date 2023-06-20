Маск поддержал статью инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли США на Украине

Американский предприниматель Илон Маск во вторник, 20 июня, поддержал бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который заявил о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Хорошо сказано», — прокомментировал Маск статью Сакса в Twitter.

В свою очередь, автор публикации отметил, что на сегодняшний день ВСУ не добились «ни одной из первоначально заявленных целей» контрнаступления. Также он задался вопросом, до каких пор США смогут утверждать, что ситуация развивается в нужном русле, и как долго американский президент Джо Байден будет поддерживать «прокси-войну», которую можно было легко закончить еще на переговорах в Стамбуле.

Также Сакс провел параллели с Афганистаном, когда власти в течение двух десятилетий заверяли американских граждан в том, что Соединенные Штаты Америки достигают своих целей. По его словам, украинский кризис может завершиться аналогичным образом.

До этого, 16 июня, президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

Двумя днями ранее, 14 июня, бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. Тогда же газета The Washington Post сообщила, что неуспешное контрнаступление ВСУ может негативно отразиться на отношениях Киева со странами Запада. В частности, авторы статьи указали, что невыдающиеся успехи украинского контрнаступления могут дать новые аргументы в пользу критиков западной помощи Киеву.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.