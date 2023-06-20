РБК: выручка российских компаний впервые в истории превысила 1 квадриллион рублей

Выручка российских компаний за 2022 год впервые в истории превзошла 1 квадриллион рублей — эта сумма в два раза превышает выручку компаний в 2021 году. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«Российские организации за 2022 год задекларировали перед налоговой выручку на сумму 1268 трлн рублей (или почти 1,3 квадриллиона, то есть сумму с 15 нулями). Это почти в два раза больше выручки 2021 года, которая составила 655 трлн рублей. Порог в 1 квдрлн выручка компаний превысила впервые в истории России», — отмечает издание.

Также отмечается, что прибыль компаний остается незначительной — лишь 5,9%. Данные цифры означают, что в реальном выражении фактически наблюдается снижение прибыли при учете инфляции в 2022 году на уровне 13,8%.

Согласно данным ФНС, на которые опирается издание, доходы компаний составляли примерно 260 млрд рублей по среднему показателю за год в период с 2018 по 2020 годы, в то время как в 2021 году доходы резко выросли до 655 трлн рублей.

Такое стремительное увеличение доходов за 2022 год до 1,27 квадриллионов рублей объясняется ростом экспортной выручки организаций в нефтегазовой отрасли и возвращением спроса потребителей на товары, работы и услуги, подчеркивает РБК.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил, что в России могут ввести льготный переходный режим налогообложения для компаний, «вырастающих» из критериев малых и средних предприятий (МСП).

В тот же день Путин заявил о необходимости раскрывать потенциал фондового рынка РФ. По его словам, на недавней встрече с «Деловой Россией» удалось достигнуть договоренности о запуске облигации с правом на долю выручки компании.

23 мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что в России наблюдается рост по целому ряду экономических параметров.

До этого, 26 апреля, премьер-министр отметил, что российская экономика находится на пути уверенного восстановления.