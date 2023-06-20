Автомобиль сбил перебегавшего дорогу мальчика в Иркутской области

Десятилетний мальчик попал под колеса «Жигулей», когда перебегал дорогу в Тулуне. Ему потребовалась госпитализация, 19 июня сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Отмечается, что за рулем ВАЗ 21053 находился 22-летний мужчина. На кадрах с места происшествия видно, что машина ехала по прямой дороге.

«Школьник, пересекая дорогу вне пешеходного перехода, выбежал на проезжую часть из-за стоящей машины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне в Ростове-на-Дону в результате наезда легкового автомобиля пострадал 38-летний мужчина. Он пересекал проезжую часть в непредусмотренном для этого месте.