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Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Хабаровске
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Пять человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Хабаровске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пять человек пострадали в результате ДТП с двумя автобусами и автомобилем в Хабаровске. Об этом во вторник, 20 июня, сообщила Госавтоинспекция Хабаровска.

По данным ГИБДД, авария произошла на Новороссийской улице в 08:40 по местному времени (01:40 мск). Водитель автобуса Zhong Tong проехал на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с автомобилем Lexus RX 300 и другим автобусом.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автобуса Zhong Tong (маршрут 56), предварительно пять человек», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что у водителей транспортных средств состояние опьянения не выявлено. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение. Прокуратура Хабаровска инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров на общественном транспорте.

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Днем ранее на Филимонковском шоссе в Новой Москве столкнулись пассажирский автобус и грузовик. О пострадавших неизвестно. Причины произошедшего уточняются.

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