На Флориду обрушился шторм

Шторм обрушился на американский штат Флорида. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что порядка 43 млн человек на юге США находятся в опасности, из-за шторма, обрушившегося на регион.

По состоянию на вечер воскресенья более 470 тыс. человек остались без электричества, в том числе более 220 тыс. в Оклахоме, более 70 тыс. в Техасе и еще 98 тыс. в Луизиане.

Telegram-канал Police frequency поделился кадрами, на которых видно, как ветер разбрасывает по дороге ветки деревьев.

Ранее, 16 июня, газета The New York Times сообщила, что число погибших из-за торнадо в американских штатах Техас и Флорида выросло до четырех. Пострадали 75 человек.