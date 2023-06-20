Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Украина выполнила всего два условия из семи для начала переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом 19 июня рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время Киев выполнил условия, которые связаны с юридической реформой и законом о СМИ. Также отмечается, что на этой неделе ЕС представит отчет по заявке Украины на членство в объединении.

«Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не всё удовлетворительно», — приводит издание слова источника.

Киевские власти назначили новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, однако украинский антиолигархический закон 2022 года был признан недостаточным, уточнил источник.

Ожидается, что 27 национальных посланника ЕС получат отчет в центре блока в Брюсселе в среду, 21 июня, а на следующий день, 22 июня, министры по европейским делам получат его на встрече в Стокгольме.

Ранее, 8 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок, сообщает телеканал «360». Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

Также в этот день политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви заявил, что ЕС может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое никому не принесет реальной пользы. При этом, предположил он, реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

До этого, в декабре 2022-го, Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.