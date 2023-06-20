Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ФТС сообщили о восстановлении импорта РФ до докризисного уровня
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве и области
Армия
Российские Су-34 получили для применения в зоне СВО защиту от РЭБ
Мир
ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине в размере €50 млрд
Экономика
Российские рестораны повысили цены на 10%
Экономика
Выручка российских компаний превысила квадриллион рублей за 2022 год
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Черкасской области
Происшествия
ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком произошло в Москве
Общество
Минстрой РФ предложил ввести национальные стандарты управления домами
Мир
В Атлантическом океане зафиксировали рекордную за 42 года температуру
Происшествия
На Сахалине мужчина убил двух человек на свалке
Мир
В Киеве сообщили о переговорах с Западом насчет производства оружия
Экономика
Владельцам ИИС-3 могут разрешить снимать со счета деньги для покупки жилья

Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина выполнила всего два условия из семи для начала переговоров о членстве в Евросоюзе (ЕС). Об этом 19 июня рассказало агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время Киев выполнил условия, которые связаны с юридической реформой и законом о СМИ. Также отмечается, что на этой неделе ЕС представит отчет по заявке Украины на членство в объединении.

«Судебные реформы достигли определенного прогресса, хотя есть еще ключевые, которые нужно провести. Не всё удовлетворительно», — приводит издание слова источника.

Киевские власти назначили новых руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро, однако украинский антиолигархический закон 2022 года был признан недостаточным, уточнил источник.

Ожидается, что 27 национальных посланника ЕС получат отчет в центре блока в Брюсселе в среду, 21 июня, а на следующий день, 22 июня, министры по европейским делам получат его на встрече в Стокгольме.

Ни туда ни сюда: когда Украина вступит в ЕС и НАТО
Что будут обсуждать на саммите ЕС – Украина в Киеве

Ранее, 8 июня, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок, сообщает телеканал «360». Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

Также в этот день политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви заявил, что ЕС может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое никому не принесет реальной пользы. При этом, предположил он, реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

До этого, в декабре 2022-го, Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023