Диетолог назвала помогающий быстрее уснуть напиток

Теплое молоко оказывает успокаивающий эффект на организм, его употребление на ночь помогает быстрее засыпать. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказала в интервью радио Sputnik член сообщества «Диетологи России» и Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.



По ее словам, в сети популярны рецепты так называемого «лунного молока». В соцсетях утверждают, что оно послужит действенным средством для улучшения сна. В России наиболее распространен вариант напитка, в составе которого теплое молоко, мед и корица.

«Основой напитка является теплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение, что мы расслабляемся и успокаиваемся. Белок перед сном хорош еще и тем, что он активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью. Растительное молоко тоже можно использовать, но не любое. Банановое молоко не подойдет, потому что в нем содержится много сахара. Рисовое молоко делается из простого белого риса с низким содержанием клетчатки и тоже воспринимается нашим организмом как набор простых углеводов», — рассказала эксперт.



Кроме того, она не рекомендовала пить на ночь ореховое молоко, поскольку в нем содержится большое количество жиров, которые долго перерабатываются и ночью могут оказать дополнительную нагрузку на печень и желчный пузырь.

Матыскина отметила, что в «лунном молоке» не должно быть более одной чайной ложки меда. Она указала на то, что мед содержит большое количество глюкозы, которая вызывает прилив энергии. Его стоит добавлять в небольших количествах, тогда человек не почувствует возбуждения нервной системы.



Нутрициолог посоветовала для усиления успокаивающего эффекта добавить в молоко специи, пряности и травы. Например, мята, ромашка и экстракт лаванды обладают действенным расслабляющим эффектом.

При этом специалист предупредила, что людям с нарушениями здоровья и тем, кто придерживается диеты, не стоит злоупотреблять «лунным молоком». По словам эксперта, его нельзя пить людям с диабетом, а также тем, у кого аллергия на мед или травы.



Матыскина заключила, что при отсутствии противопоказаний «лунное молоко» можно пить не более двух-трех раз в неделю.

Ранее, 9 июня, ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова прокомментировала заявления о вреде кофе с молоком.



Она отметила, что единой точки зрения по этому вопросу в профессиональном сообществе пока нет. При этом не вызывает сомнений тот факт, что молоко высокой жирности и сливки насыщают кофе дополнительными калориями, что не рекомендуется при наличии определенных проблем со здоровьем.